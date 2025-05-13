ارتفاع مفاجئ اليوم لـ سعر الذهب عيار 18  بقيمة 30 جنية في الجرام الواحد

ازدادت التساؤلات من المواطنين عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو، حيث صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء داخل البورصة العالمية، وحقق ارتفاع ملحوظ خلال منتصف التعاملات اليومية وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 35 جنيه وفقًا لشعبة الذهب المصرية حيث سجل سعره 4620 جنيه وبالمصنعية 4720 جنيه وهو الخيار المناسب بالنسبة للكثير من الناس.

سعر الذهب عيار 18

آخر تحديث لأسعار جرامات الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو وجاء كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم حوالي 5275 جنيه.

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 في بورصة الذهب اليوم نحو 4615 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3956 جنيه.

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم حوالي 3077 جنيه في بورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل اليوم حوالي 2250 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 10 وصل اليوم نحو 2198 جنيه.

سعر وقية الذهب وصل اليوم حوالي 164049 جنيه.

وصل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 36920 جنيه بحلول منتصف التعاملات اليومية.

سعر الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء 13 مايو

شهد سعر الذهب عالميًا ارتفاع ملحوظ في تعاملات اليوم الثلاثاء 13 مايو، حيث صعد سعر أونصة الذهب وسجلت حوالي 3258 دولار والتي وصلت حوالي 133372 جنيه مصري وهذه زيادة ملحوظة مقارنًة بالأيام الماضية، ويمكنك متابعة أسعار الذهب عالميًا وفي السوق المحلي بشكل مستمر للحصول على أفضل صفقة للاستثمار.