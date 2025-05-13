شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025 وطريقة التسجيل في المنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

محمد مصطفى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025 وطريقة التسجيل في المنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025

تحديد منحة البطالة في الجزائر تحت إشراف الوكالة الوطنية للتشغيل بالدولة حيث يمكن الحصول على طلب التجديد بالشروط المطلوبة ومنها أن يتم تجديد طلب تلك المنحة كل 6 أشهر كما يجب الالتزام بالمسؤولية والبحث عن العمل حيث هذا الدعم مقدم لتحسين ظروف الباحثين عن العمل ولم يجدوا عمل مناسب لهم في دولة الجزائر.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025

منحة البطالة في الجزائر لها شروط وأحكام مطلوبة لا بد من توفيرها للحصول على الدعم من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر:

  • أن يكون المستفيد جزائري الجنسية ومقيم داخل الجزائر.
  • يشترط أن يتراوح السن ما بين 19 حتى 40 سنة.
  • أن يكون عاطل عن العمل بدون وظيفة أو نشاط تجاري.
  • أيضاً أن يكون مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل ومطابق الشروط.
  • كما ألا يكون قد رفض عرض عمل أو تكوين مؤهل مسبق.
  • أن يلتزم بالمشاركة في برامج التكوين أو التأهيل المهني في الجزائر.
  • كما يجب عدم امتلاك دخل ثابت أو أملاك عقارية أو تجارية غالية الثمن.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة في الجزائر

  • إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
  • كذلك إحضار شهادة الميلاد.
  • توفير القيد العائلي للمتزوجين.
  • توفير شهادة عدم العمل في الجزائر أو تصريح بعدم وجود دخل.
  • إحضار شهادة الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

طريقة التجديد عبر الإنترنت في منحة البطالة بالجزائر

  • الدخول إلى موقع منحة البطالة في الجزائر وهو موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • تسجيل الدخول باستعمال رقم التعريف الوطني وكلمة المرور.
  • اختيار تجديد منحة البطالة ثم تحديث المعلومات الشخصية والمهنية.
  • بعد ذلك رفاق الوثائق المطلوبة بصيغة PDF أو صور.
  • ثم الضغط على إرسال الطلب كما يتم  التأكيد عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.
معلومات الكاتب
محمد مصطفى

تعليقات

عاجل
طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 والشروط المطلوبة