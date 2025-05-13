القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والتشكيل المتوقع لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم من المباريات المرتقبة لجميع عشاق كرة القدم حيث تعتبر من أهم المباريات في الدوري المصري الممتاز كما تتجه أنظار محبي الكرة المصرية في مساء اليوم معرفة توقيت بداية مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري حيث تلك المباراة سوف تحدد مصير الفريقين حيث في حالة خسارة بيراميدز سوف يقترب النادي الأهلي المصري من الفوز بالدوري موسم 2025.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يعتبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم هو يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 على استاد القاهرة الدولي حيث سوف يستضيف مباراة قوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية وهي مجموعة تحديد الفائز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم كما موعد المباراة سوف تكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة كما سوف يكون هذا القاء حافل بالإثارة بين الفريقين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة OnTime Sports 1 HD المباراة بشكل حصري مع تغطية تحليلية مميزة بداية من قبل انطلاق اللقاء وتضم مجموعة من أبرز نجوم التحليل الرياضي في مصر لذلك سوف نذكر التردد للقناة الفضائية.

تردد قناة أون تايم سبورت

لمتابعة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك