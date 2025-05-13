افتح حسابك يا زول..أسهل طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين بالرقم الوطني بدون الذهاب للفرع

يعتبر فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم عبر الإنترنت يمكن تنفيذه من خلال تطبيق بنكك أو الموقع الرسمي التابع إلى البنك حيث يوفر البنك خدمات عديدة حيث يوفر الوقت والجهد للعملاء السودانين والمغتربين كمت يمكن الاستفادة من هذه الخدمة لفتح حسابات جديدة بأمان وسهولة كما يمكن فتح الحسابات التابعة للبنك بعد توفير كافة الضمانات اللازمة لفتح الحساب البنكي حيث هناك إقبال كبير على فتح حساب عن طريق الإنترنت لما يقدم البنك من مزايا.

خطوات فتح حساب بنكي عبر الإنترنت

يمكن فتح حساب بنكي عبر الإنترنت باستخدام موقع بنك الخرطوم بشروط مرنة لفتح الحساب البنكي كالآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع إلى بنك الخرطوم في السودان.

ثم اختيار خدمة تسجيل الدخول لدى بنك الخرطوم.

ثم اختيار خدمة فتح حساب بنكي أونلاين.

تحديد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه جاري أو توفير.

بعد ذلك دخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني للسودانيين أو جواز السفر للمغتربين.

لا بد من تقديم المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب إلى بنك الخرطوم.

انتظار المراجعة والموافقة النهائية من البنك.

الشروط المطلوبة لفتح حساب لدى بنك الخرطوم