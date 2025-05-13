تمويل الاسرة 100,000ريال بدون رسوم تعرف على شروط بنك التنمية الإجتماعية 2025

تمويل الأسرة في المملكة العربية السعودية هو أحد البرامج التمويلية المهمة والتي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية ويستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تغطية احتياجاتها الأساسية وتحسين جودة حياتها ووفر بنك التنمية الإجتماعية التمويل بأبسط الضوابط والشروط وعبر السطور التالية سوف نتعرف على أهم الشروط وكذلك أهم خصائص تمويل الأسرة.

خصائص تمويل الأسرة لدى بنك التنمية الإجتماعية

أعد بنك التنمية الإجتماعية تمويل الأسرة بمجموعة من الخصائص التي تهم المواطنين السعوديين والتى تجعله أحد أهم المنتجات التمويلية الميسرة التي تساعد الأفراد ومن أهم خصائص تمويل الأسرة ما يلي :

يتميز تمويل الأسرة بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز أيضًا تمويل الأسرة بأنه متاح بقيمة مالية تبدأ من 18 ألف ريال سعودي.

حدد بنك التنمية الإجتماعية أيضًا الحد الأقصى لمبلغ تمويل الأسرة وهو 100 ألف ريال سعودي.

تصل مدة سداد قيمة التمويل حتى 4 سنوات.

لاقدر الله في حالة الوفاة يتم الإعفاء من سداد قيمة ما تبقي من التمويل.

ضوابط الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

لكي تستطيع الأسر السعودية ذات الدخل الشهري المحدود الحصول على الإيداع السريع لتمويل الأسرة يشترط أن يكون المتقدم مستوفي للضوابط التالية