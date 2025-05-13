استعد وشجع فريقك حالًا .. مباراة الزمالك وبيراميدز عبر القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق ومحبي مباريات كرة القدم مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد البطل بمسابقة الدوري المصري الممتاز 2024/2025 حيث يحل بيراميدز ضيفًا على الزمالك وتتسم هذه المباراة بالقوة والندية نظرًا لرغبة كلا منهما في تحقيق الفوز بعد اشتداد المنافسة على صدارة الدوري المصري وينافس الزمالك حاليًا على وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما احتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة في مسابقة الدوري المصري اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث تقام المباراة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر قناة on time sport HD 1 عن طريق بث مباشر على الهواء مباشرًة، حيث يسعى الفريق السماوي تحقيق الفوز بعد الخسارة القاسية في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي

تشكيل نادي الزمالك المتوقع أمام نظيره بيراميدز في مباراة اليوم الثلاثاء 13 مايو

جاء تشكيل لاعبين نادي الزمالك أمام نادي بيراميدز في مباراة اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 ضمن منافسات الجولة السادسة كما يلي: