خطوات تثبيت تردد قناة العربية مباشر .. لمتابعة الأخبار الحصرية 24 ساعة حول العالم

أعلنت جريدة العربية عن إنشاء قناة العربية مباشر الجديدة والتي من خلالها يتم عرض كافة الأخبار بشكل حصري، حتى يتمكن من متابعتها الجميع بكل سهولة من خلال التلفاز، لذلك سوف نكشف لكم عن تردد القناة بكل سهولة ونتتعرف عن خطوات تثبيت التردد على الأقمار الصناعية الملعن عنها، لذلك دعونا نكشف لكم عن تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية كالآتي.

قناة العربية

يعتبر تردد قناة العربية من أهم الترددات على الإطلاق في الوطن العربي، وهذا لأن تلك القناة تبث كافة الأخبار الحصرية بجودة عالية لجميع المشاهدين، لذلك دعونا أن نوضح لكم عن ترد القناة بكل سهولة من خلال الأسطر التالية:

تردد قناة العربية على نايل سات:-

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة العربية على عرب سات:-

التردد: 12399

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت تردد قناة العربية

إذا كنت ترغب في تثبيت تردد قناة العربية مباشر على القمر الصناعي المناسب لك، فعليك أن تتبع بعض الخطوا الهامة حتى تتمكن من مشاهدة الأخبار الحيه التي توفرها القناة بشكل رسمي والتي تتمثل في التالي: