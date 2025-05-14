جميع مباريات النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة + التشكيل المتوقع مع مواجهته ضد التعاون

يريد الجميع الآن أن يعلم جميع مباريات النصر القادمة في الدوري المصري السعودي، لذلك سوف نكشف لكم بالتفصيل عن جميع المباريات ونتعرف سويًا عن تفاصيل المباراة القادمة التي سوف تكون بتاريخ يوم 16 من مايو الموافق يوم الجمعة القادمة، ليكون النصر في مواجهة قوية امام فريق التعاون فدعونا نكشف لكم عن تفاصيل تلك المباراة.

مباريات النصر القادمة

يرغب الجميع الآن أن يعلم كافة مواعيد مباريات النصر القادمة في الدوري المصري، لذلك سوف نكشف لكم عن تلك المباريات من خلال الأسطر التالية:

سوف يواجهه فريق النصر نظيره التعاون في تاريخ يوم 16 من مايو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

بينما سوف يواجهة فريق النصر نظيره الأخر وهو الخليج في تاريخ يوم 21 من مايو 2025 في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت السعودية.

المباراة التالية سوف تكون مواجهة قوية بين النصر والفتح في تاريخ يوم 26 من مايو 2025 وتبدأ صفارة المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون القادمة

خلال الأيام القادمة سوف تقام مباراة النصر والتعاون في تاريخ يوم 16 من مايو الموافق يوم الجمعة القادمة، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً علمًا بأن سوف يكون مقر المباراة على أرض ملعب الأول بارك ليكو ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي روشن، ولذلك فقد سوف يتم عرض المباراة على بعض القنوات الناقلة المدفوعة والتي تتمثل لكم في الاسطر التالية: