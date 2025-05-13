فتح باب التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بهذا الموعد

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الموعد الرسمي لفتح باب الحجز علي شقق الإسكان الاجتماعي عام 2025، تعتبر هذه المبادرة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين7 لمحدودي ومتوسطي الدخل الشهري، يتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي بداية من 21/5 إلي يوم الأربعاء الموافق 4/6/2025، تشمل الدن التالية حدائق العاصمة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العالمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، المنيا، ناصر غرب أسيوط، الغردقة، مرسي مطروح، بالإضافة إلي عدد من مراكز محافظة الدقهلية، علما بانه عبر السطور القادمة سنوضح لكم شروط التقديم، أيضا الأوراق اللازمة للتقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي إليكم التفاصيل.

شروط التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يشترط علي المتقدم بطلب هذه الوحدات السكنية أن يكون حاملا للجنسية المصرية.

أن لا يقل عمرة عن 21 سنه.

يشترط علي المتقدم أن لا يقل دخلة عن 10.000 جنيها مصري للأعزب، للمتزوج لا يقل عن 14.000 ألف جنيها.

يشترط علي المتقدم أن لا يكون ممتلك دعم سكني سابق.

المستندات اللازمة للتقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي الجديد 2025

تعبئة استمارة الحجز للوحدة السكنية.

تقديم إرفاق إيصال سداد مقدم الحجز، المصاريف الإدارية.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

تقديم صور ميلاد الأطفال تحت عمر 18 سنه.

تقديم قيد عائلي مميكنة للمتقدم.

كما ينبغي تقديم إيصال مرافق بمحل السكن ويشمل المياه، الكهرباء، الغاز، يشترط أن يكون حديث.

تقديم صور شهادات الحالة الاجتماعية المثبتة، بالزواج او الطلاق او الوفاة.

تقديم المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافي سواء كانت عقارات أو أراضي، أو مباني.

يشترط تقديم شهادة إثبات بالدخل الشهري او السنوي للفرد.

كما يتم تخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاص بهذه الوحدات السكنية، لكن يشترط تقديم جميع الوثائق كما ينبغي تقديم مستندا رسميا علي نسبة الإعاقة.

ماهي مميزات الوحدات السكنية لكل المصريين 7 عام 2025

موعد طرح سكن لكل المصريين7 بداية من يوم 21/5/2025 حيث تمتاز هذه الوحدات بالعديد من الخصائص والتي تتضمن: