“بشرة خير لأصحاب المعاشات” موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 في مصر وتفاصيل الزيادة الجديدة

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
“بشرة خير لأصحاب المعاشات” موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 في مصر وتفاصيل الزيادة الجديدة
زيادة المعاشات لشهر يونيو 2025
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

عاجل
جداول محافظة القاهرة”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل وتوقيت بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي