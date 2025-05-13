“بشرة خير لأصحاب المعاشات” موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 في مصر وتفاصيل الزيادة الجديدة

يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 في مصر وتفاصيل الزيادة الجديدة، جاء ذلك تزامنا مع قرب الانتهاء من شهر مايو الحالي، حيث أنه من المقرر مع بدء العام المالي الجديد سيتم تطبيق زيادة المعاشات السنوية والمقررة من الحكومة وتكون بنسبة 15% من قيمة المعاش، ولذلك نقدم السطور المقبلة ميعاد صرف المعاشات وأماكن الصرف وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا فتابعونا.

موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، والتي تكون بدء من يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل أي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، علما بأن ميعاد صرف المعاش يكون الأول لكل شهر ميلادي، أما عن أماكن صرف المعاشات تكون عبر عدة وسائل ومنها الآتي:

يتم صرف المعاش عبر مكاتب البريد المصري التي توجد في كافة محافظات الجمهورية.

أيضا الصرف عبر أي فرع من فروع البنوك سواء الحكومية والخاصة والمخصصة للصرف.

كذلك عبر ماكينات الصراف الآلي في العديد من البنوك، وأيضا الصرف عبر المحافظ الإلكترونية.

كما يتم صرف المعاش من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني ومنها آمان وفوري.