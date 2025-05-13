“بعد التأجيل رسميا” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان خلال الساعات الماضية عن تأجيل عرض الحلقة 192، وجاء ذلك وسط إثارة الكثير من الجدل بين الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي، حيث يكون مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شعبية كبيرة منذ بدء عرضها بأول موسم، فيما تدور الأحداث حول تأسيس الدولة العثمانية من قبل المؤسس عثمان بن أرطغول ومحاولته للقضاء على الأعداء من المغول والتتار.

تأجيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

أشارت التقارير الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة للمسلسل بأن سبب تأجيل عرض الحلقة 192 هو بث للمباراة النهائية التي تعرض في نفس التوقيت على قناة اي تي في التركية وهي مباراة كأس تركيا، وبالتالي سيكون موعد عرض المسلسل الاسبوع المقبل أي يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 على قناة اي تي في التركية في الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا والساعة 9 مساء بتوقيت مصر، كما تعرض الحلقة في اليوم التالي أي يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 على قناة الفجر الجزائرية في الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا والساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر الجماهير في كافة أنحاء الوطن العربي ميعاد عرض الحلقة 192 التي ستشهد أحداث مشوقة ومتوقع بأن يتم الكشف عن مصير تورغوت، أما عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل تكون عبر البيانات الآتية وإدخالها في جهاز الريسيفر الخاص بك:

تردد ATV التركية

التردد 10796.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية