“رد حاسم ورسمي من الوزارة” حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025-2026 للعام الدراسي المقبل

يهتم الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025-2026 للعام الدراسي المقبل، وجاء ذلك تزامنا مع انتشار العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية وتسببت في إثارة الكثير من الجدل والتي تفيد اتخاذ وزارة التربية والتعليم الفني في مصر قرار هام لهذه المرحلة، ولذلك فقد قامت الوزارة بالرد بالرد رسميا في تصريحات حاسمة حول تلك الأخبار وهو ما نقدمه لكم السطور المقبلة فتابعونا.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025-2026

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر، بشأن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025-2026، بأن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة مجرد شائعات وأنباء غير صحيحة، وشددت أنه لم يتم إصدار أي أنباء في هذا الشأن، وأكدت بأنها لم تقوم بمناقشة أي قرارات حول ذلك الإطار مطلقا، وشددت أنه تم التحدث خلال أخر اجتماع حول العديد من الضوابط ولكنه لم يتم التحدث حول إلغاء أي عام دراسي من النظام الحالي.

وزارة التربية والتعليم تطلب تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية

ناشدت الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة تحري الدقة وعدم الاستمتاع لاي شائعات وأخبار غير صحيحة، وكذلك التعرف على أي أنباء من المصادر والقنوات الرسمية والمعتمدة، وشددت أنه يجب على وسائل الإعلام نشر الأخبار الدقيقة لتجنب حدوث أي بلبلة أو جدول ما بين كافة المواطنين.