نهاية غير متوقعة.. عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 في هذا الموعد على القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان حاز على شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعقب بثها إلى عدة مواسم متتالية وصولاً بالموسم السادس، وعلى مدار كل هذه المواسم تمكن من عمل شعبية هائلة، حتى أنه في الإعلان الترويجي للحلقة 192 ظهرت بعض الخيانات من محاربي السيد عثمان التي تم الكشف عنها، ناهيك عن وقوع تورغوت في فخ الصليبين مما عمل السيد عثمان على وضع خطة للقضاء على الأعداء وإنقاذ الغازي تورغوت، وغيرها من الأحداث المشوقة والمثيرة التي ستُشاهدها في الحلقة القادمة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

جاءت مواعيد بث مسلسل قيامة عثمان خاصة الحلقة 192، بناءً على ما يلي:-

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يمكنك متابعة الحلقات الخاصة بالمؤسس عثمان يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً.

حتى أن الحلقات يتم عرضها على منصات التواصل الاجتماعي التي من أبرزها منصة عشق وبلاي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قم بمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 12034.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد الفجر الجزائرية العرب سات

كما يمكنك استقبال التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، بناءً على البيانات التالية:-