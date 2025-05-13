جميع مباريات اليوم في الدوري المصري 13 مايو 2025 .. عبر القنوات الناقلة مجانًا

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 13 مايو الكثير من المباريات بجميع المسابقات في الدوري المصري الممتاز الموسم 2024/2025 يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم وأبرزها مباراة النادي الأهلي وسيراميكا وفي حالة فوز النادي الأهلي في هذه المباراة وباقي المباريات القادمة يرتفع رصيده إلى 61 نقطة وهي حصيلة لن يستطيع بيراميدز تجاوزها حتى إن فاز في جميع مباريات المتبقية.

مباريات اليوم في الدوري المصري

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 مايو في الدوري المصري كما يلي:

مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره فاركو اليوم الثلاثاء الموافق 15 مايو في تمام الساعة 5:00 مساًء عبر قناة on sport.

تقام مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:00 مساًء عبر قناة on sport.

مباراة حرس الحدود أمام نظيره البنك الأهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 مساًء عبر قناة on sport 1.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 مساًء عبر قناة on sport.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2024/2025

يتقاسم اللاعبين قمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة ولكل منهما 11 هدف: