ما حقيقة الغاء الصف السادس الابتدائي ودمجه بالصف الخامس؟ .. الوزارة تُجيب بالتفاصيل

كشفت بعض المصادر الموثوقة من وزارة التربية والتعليم حقيقة ما يتم تداوله بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي من المرحلة الابتدائية، كما أكدت على أنها مرحلة تقييم لطلاب وطالبات صفوف النقل.

الغاء الصف السادس الابتدائي

تم الكشف عن حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي وهذه الحقيقة هي

أعلنت بعض المصادر داخل وزارة التربية والتعليم أنه لا شأن من الصحة لما يتم تداوله بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي.

كما أكدت على أنه لم يتم مناقشة الأمر أو طرحة من الأساس.

تابعت المصادر الموثوقة في وزارة التربية والتعليم قراراتها بخصوص تلك الأمر مشددة على استمرار نظام سنوات الدراسة دون تغيير في مرحلة التعليم الأساسي.

كما ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار الغير صحيحة.

نظام المراحل الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وهذا النظام هو