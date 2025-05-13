عـاااجل ورسمـيـاً.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية بالزيادة الأخيرة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث تقرر تبكير الصرف ليبدأ من يوم الخميس 22 مايو 2025، بدلاً من الموعد المعتاد في يوم 24 من كل شهر، وذلك لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية قبل العطلات الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

تم تحديد أيام صرف المرتبات على النحو التالي:

الخميس 22 مايو 2025

الأحد 25 مايو 2025

الإثنين 26 مايو 2025

الثلاثاء 27 مايو 2025

الأربعاء 28 مايو 2025

تُصرف المرتبات من خلال فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

صرف المتأخرات

بالنسبة للمتأخرات والمستحقات المالية للعاملين ببعض الجهات الحكومية، سيتم صرفها في الأيام التالية:

الأربعاء 8 مايو 2025

السبت 11 مايو 2025

الأحد 12 مايو 2025

زيادة المرتبات

أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2025، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا، وتتراوح الزيادة بين 1,100 جنيه للدرجة السادسة و1,600 جنيه للدرجات العليا.

تعليمات الصرف

شددت وزارة المالية على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق التعليمات الرسمية الخاصة بالصرف، وطالبت المديرين والمراقبين الماليين بمتابعة تنفيذ خطة الصرف يومًا بيوم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم أو مشكلات إدارية.

يُنصح الموظفون بمتابعة جداول الصرف والالتزام باستخدام وسائل السحب الإلكتروني لتجنب التكدسات، وضمان انتظام صرف المرتبات.