الحلقة الـ 192 من قيامة عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية كبيرة من جميع أنحاء العالم وخاصة فيس الجزائر لذلك يرغب عشاق هذه القناة معرفة التردد الخاص بها من أجل متابعة ابرز المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية التي تقوم بعرضها في المواعيد المحددة لكل مسلسل، يمكن ضبطها على معظم الأقمار الصناعية.
تردد قناة الفجر الجزائرية
لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة على نايل سات من أجل مشاهدة أشهر المسلسلات التركية المدبلجة مثل المؤسس عثمان وذلك من خلال إدخال التردد التالي
- تردد القناة 12034
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي هو النايل سات
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الاستقطاب أفقي
- جودة القناة HD.
تردد القناة على عرب سات
يمكن ضبط قناة الفجر على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات التركية المشهورة وذلك من خلال التردد التالي
- تردد القناة 11034
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية
لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لمتابعتها في أي وقت فيلزم اتباع الخطوات الآتية
- تشغيل جهاز الاستقبال والتوجه إلى الثانية من زى الإعدادات في ريموت الرسيفر.
- اختار اعدادات القمر الصناعي.
- اختار كلمة تثبيت من خيارات القائمة ثم كلمة تثبيت يدوي للقناة.
- إدخال كافة بيانات قناة الفجر الجزائرية في الأماكن الفارغة المخصصة لكلا من التردد ومعامل الاستقطاب وغيرها.
- التأكد من البيانات التي تم إدخالها.
- الضغط على كلمة بحث وبعدها كلمة حفظ والانتظار قليلاً من أجل الانتهاء من حفظ وتنزيل القناة وتثبيتها مع باقي القنوات الفضائية الأخرى لمتابعتها في أي وقت.