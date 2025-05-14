الحلقة الـ 192 من قيامة عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية كبيرة من جميع أنحاء العالم وخاصة فيس الجزائر لذلك يرغب عشاق هذه القناة معرفة التردد الخاص بها من أجل متابعة ابرز المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية التي تقوم بعرضها في المواعيد المحددة لكل مسلسل، يمكن ضبطها على معظم الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة على نايل سات من أجل مشاهدة أشهر المسلسلات التركية المدبلجة مثل المؤسس عثمان وذلك من خلال إدخال التردد التالي

تردد القناة 12034

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة HD.

تردد القناة على عرب سات

يمكن ضبط قناة الفجر على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات التركية المشهورة وذلك من خلال التردد التالي

تردد القناة 11034

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لمتابعتها في أي وقت فيلزم اتباع الخطوات الآتية