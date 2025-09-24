ثبتها بكل سهولة الآن .. تردد قناة كراميش KARAMESH KIDESTV على نايل وعرب سات 2025

أصبحت قناة كراميش من أهم وأشهر القنوات الخاصة بالأطفال التي يبحث عنها الكثير من الأمهات من أجل تحميلها على الرسيفر لمتابعة أقوى وأمتع الافلام الكرتونية والبرامج التعليمية الهادفة التي تناسب جميع أعمار الأطفال وهذا ما تجعلها جعلها رائدة بين قنوات الأطفال الأخرى، بالإضافة إلى جودتها العالية من حيث الصوت والصورة وأشارتها القوية على مدار أربعة وعشرون ساعة.

تردد قناة كراميش

تبحث العديد من السيدات عن تردد قناة كراميش من أجل ضبطها على القمر الصناعي نايل سات وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة 11430.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ضبط قناة كراميش على الرسيفر لمشاهدة المحتوى المميز الخاص بالصغار والذي يعمل على تنمية مهاراته على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد

تردد القناة 11390.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

خطوات ضبط قناة كراميش على الرسيفر

يمكن مشاهدة قناة كراميش بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من خلال ضبط القناة على جهاز الرسيفر بالطريقة التالية: