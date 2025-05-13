عاجل.. الحكومة العراقية تُعلن صرف رواتب الموظفين الآن

أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد، عن إرسال ترليون دينار عراقي إلى الحساب المالي الخاص بإقليم كوردستان، من أجل القيام بتوزيع رواتب الموظفين، فيما أن ذلك جاء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر مايو 2025 بعد تدبير التمويل المعنية لتوزيعه على موظفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أنها رواتب شهر نيسان الماضي التي تأخرت بسبب تأخر عجز الميزانية المالية داخل حساب مالية كوردستان، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بالرواتب.

بدء توزيع رواتب الموظفين في العراق

وأكدت وزارة المالية الإتحادية، أن قسم المحاسبة داخل الوزارة قامت بمباشرة تمويل رواتب شهر نيسان عن موظفي كردستان والقيام بوضعها في الحسابات الخاصة بالبنك المركزي العراقي لفرع أربيل، مما عملت الوزارة على إعداد جدول كاملاً بقائمة توزيع الرواتب وتستمر المباشرة في التوزيع بداية من اليوم وحتى غد الأربعاء الموافق 14 من شهر مايو 2025، حتى أن الرواتب تأتي قبل عيد الأضحى المبارك.

هل توجد زيادة رواتب الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟

لم تقوم أي جهة مسؤولة في دولة العراق، بإصدار أي زيادات جديدة خاصة رواتب الموظفين والعاملين في الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم، فيما أن الرواتب تأتي مجردة من أي زيادة تذكر في قيمة الراتب، بالإضافة إلى أن العاملين في الدولة يمكنهم الحصول على الراتب من خلال منافذ الصراف الألي وكذلك المصارف العاملة في الإقليم، ناهيك عن أن التمويل جاء بعد اجتماعات متتالية بين حكومة الاتحاد والإقليم، في سبيل تأمين رواتب العاملين.