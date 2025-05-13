دوري السوبر المصري لكرة السلة .. ساعات على مباراة الأهلي والزمالك في النصف النهائي 2025

تتجه الأنظار نحو صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية التي تحتضن فعاليات مباراة النادي الأهلي والزمالك في إطار نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، حيث يتنافس في الدوري نصف النهائي الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري وسبورتنج في نصف النهائي الآخر، ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best of 5 وأعلن الاتحاد المصري بالموافقة على حضور 2000 مشجع في المنافسات، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية وتخصيص 1000 مشجع لكل فريق مما يضيف حماسًا كبيرًا على أجواء المباريات القادمة.

دوري السوبر المصري لكرة السلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك الأولى في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 9:00 مساًء بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة 6:00 مساًء بتوقيت القاهرة، وتقام جميع المباريات على أرض صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية، حيث يتأهل الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات أولًا إلى الدور النهائي.

موعد المباريات المتبقية لدوري السوبر المصري لكرة السلة

تقام المواجهة الرئيسية بين النادي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة في خمس مباريات وهم كالآتي: