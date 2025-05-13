رابط الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج والعمرة 1446

مع اقتراب موسم الحج لعام 1446 هـ يتزايد اهتمام المسلمين بالاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة التي تنظمها الجهات المختصة في مختلف البلدان وتعد هذه القرعة آلية أساسية تهدف إلى تنظيم أعداد الحجاج والمعتمرين بطريقة عادلة و نظرا للإقبال الكبير والرغبة المتزايدة في أداء هذه الشعائر المباركة وقد وفرت الجهات المعنية منصات إلكترونية تمكن المواطنين من الاطلاع على نتائج القبول بسهولة وسلاسة مما يعزز من كفاءة الإجراءات ويضمن الشفافية في عمليات الاختيار.
خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة 1446 هـ في مصر
أعلنت الجهات المعنية في مصر عن نتائج قرعة الحج والعمرة لعام 1446 هـ ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائجهم من خلال احد الطرق التالية
- الاستعلام عبر البوابة المصرية الموحدة للحج وتعد البوابة المصرية الموحدة للحج هي المنصة الرسمية للاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية
- الدخول إلى رابط البوابة المصرية الموحدة للحج.
- اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.
- إدخال البيانات المطلوبة كاملة.
- الضغط على بحث لعرض النتيجة.
الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات الأهلية
يمكن للمتقدمين عبر الجمعيات الأهلية الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى رابط الجمعيات الأهلية للحج.
- ثم إدخال الرقم القومي.
- كتابة رمز التحقق.
- الضغط على بحث لعرض النتيجة.
الاستعلام عن قرعة حج وزارة الداخلية المصرية
للمتقدمين عبر وزارة الداخلية المصرية يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم من خلال إتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى رابط قرعة الحج والعمرة.
- اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.
- إدخال البيانات المطلوبة كاملة.
- الضغط على بحث لعرض النتيجة.
- يرجى التأكد من إدخال البيانات بدقة لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة.