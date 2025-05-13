رابط الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج والعمرة 1446

مع اقتراب موسم الحج لعام 1446 هـ يتزايد اهتمام المسلمين بالاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة التي تنظمها الجهات المختصة في مختلف البلدان وتعد هذه القرعة آلية أساسية تهدف إلى تنظيم أعداد الحجاج والمعتمرين بطريقة عادلة و نظرا للإقبال الكبير والرغبة المتزايدة في أداء هذه الشعائر المباركة وقد وفرت الجهات المعنية منصات إلكترونية تمكن المواطنين من الاطلاع على نتائج القبول بسهولة وسلاسة مما يعزز من كفاءة الإجراءات ويضمن الشفافية في عمليات الاختيار.

خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة 1446 هـ في مصر

أعلنت الجهات المعنية في مصر عن نتائج قرعة الحج والعمرة لعام 1446 هـ ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائجهم من خلال احد الطرق التالية

الاستعلام عبر البوابة المصرية الموحدة للحج وتعد البوابة المصرية الموحدة للحج هي المنصة الرسمية للاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى رابط البوابة المصرية الموحدة للحج.

اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.

إدخال البيانات المطلوبة كاملة.

الضغط على بحث لعرض النتيجة.

الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات الأهلية

يمكن للمتقدمين عبر الجمعيات الأهلية الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى رابط الجمعيات الأهلية للحج.

ثم إدخال الرقم القومي.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على بحث لعرض النتيجة.

الاستعلام عن قرعة حج وزارة الداخلية المصرية

للمتقدمين عبر وزارة الداخلية المصرية يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم من خلال إتباع الخطوات التالية