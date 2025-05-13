الإعلان الأول من الحلقة الجديدة لـ مسلسل المدينة البعيدة عبر القنوات الناقلة

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن مسلسل المدينه البعيده حيث اشتعلت أحداث المسلسل خلال الحلقة الماضية ومن الجدير بالذكر أن مسلسل المدينه البعيده يحظ على نسب مشاهدة عالية في الوطن العربية وذلك لقصته الدرامية التي تلامس واقع الكثير من العائلات في الوطن العربي والشرق الأوسط وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول مسلسل المدينه البعيده مواعيد عرضه عبر القنوات التليفزيونية المختلفة.

مسلسل المدينة البعيدة

يبحث الكثير من محبي ومتابعي المسلسلات الدرامية عن موعد عرض مسلسل المدينه البعيده حيث يعتبر من أقوى المسلسلات التركية التاريخية خلال الفترة الأخيرة الماضية ونال على نسب مشاهدة عالية ويعرض مسلسل المدينه البعيده عبر شاشة قناة Kanal D التركية وذلك كل يوم اثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة اسمها “عليا” تعود لتركيا بعد وفاة زوجها في كندا لتجد نفسها في مواجهة مصير غامض وسط الكثير من الصراعات العائلية والمصير الغامض.

تردد قناة Kanal D التركية

بعد التعرف على مواعيد عرض مسلسل المدينة البعيدة يبحث الكثير من محبي وجمهور المسلسل عن تردد قناة Kanal D والتي تقوم بعرض المسلسل يوم الاثنين من كل أسبوع كما يمكنكم مشاهدة مسلسل المدينة البعيدة عبر موقع شاهد و قناة ام بي سي 4 وإليكم تردد قناة Kanal D