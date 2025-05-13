خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025 شوف اسمك

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق، نظير أن هذا البرنامج يُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة في ظل الاضطراب الاقتصادي التي يمر به العالم، فيما يرغب الكثير من المتقدمين في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الجديدة، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

عرض أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية في البداية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم بعدها اختيار رقم الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

فيما ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة بالعراق.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي التقديم بالرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، فجاءت وفقًا للأتي:-