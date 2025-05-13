شــوف هتمتحـن أمـتـى؟.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة والجيزة وكافة المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 في معظم المحافظات يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، تُجرى الامتحانات بنظام “البوكليت” في عدد من المحافظات، بهدف تحسين جودة التقييم وتوحيد نمط الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

محافظة القاهرة: وفقًا للجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025. الجدول كالتالي:

السبت 31 مايو:

اللغة العربية والخط والإملاء من 9:00 إلى 11:30 صباحًا

التربية الدينية: من 12:00 إلى 1:30 ظهرًا

الأحد 1 يونيو:

الدراسات الاجتماعية: من 9:00 إلى 11:00 صباحًا

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 11:30 إلى 12:30 ظهرًا

الاثنين 2 يونيو:

الجبر والإحصاء: من 9:00 إلى 11:00 صباحًا

التربية الفنية: من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا

الثلاثاء 3 يونيو:

الهندسة: من 9:00 إلى 11:00 صباحًا

اللغة الأجنبية: من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا

الأربعاء 4 يونيو:

العلوم: من 9:00 إلى 11:00 صباحًا

محافظة الجيزة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد في الفترة من 31 مايو حتى 4 يونيو 2025، وتشمل الطلاب في التعليم العام، المهني، المكفوفين، والصم.

محافظة دمياط

في محافظة دمياط، تبدأ الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وتشمل المواد الأساسية والمواد التكميلية.

محافظة بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

محافظة الغربية

في محافظة الغربية، تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 31 مايو 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، وتشمل المواد الأساسية والمواد التكميلية.

ملاحظات هامة

نظام البوكليت: تم تطبيق نظام البوكليت في عدد من المحافظات، حيث يتم دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة في كراسة واحدة، بهدف تحسين جودة التقييم وتوحيد نمط الامتحانات.

الاستعدادات: تُجرى الامتحانات وسط استعدادات شاملة من قبل مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

الطلاب المتخلفين بعذر مقبول: تم تحديد جداول خاصة للطلاب المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول، وتُعقد هذه الامتحانات في نفس الفترة المحددة للامتحانات الأساسية.