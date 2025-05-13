دقائق فقط على إنطلاق مباراة الاهلى وسيراميكا .. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة “هنــــا”

تصدرت عمليات البحث من محبي النادي الأهلي عن مباراة الأهلي وسيراميكا في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025 نتيجة لقوة وأهمية اللقاء المنتظر بين كلا من الفريقين، حيث يستعد الفريق الأول النادي الأهلي لخوض مواجهة حادة وقوية أمام نظيره سيراميكا ويعول على خبرة لاعبيه وخاصًة في المواجهات الحاسمة والصعبة ويأمل النادي الأهلي في توسيع الفارق مع بيراميدز ومواصلة التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

الاهلى وسيراميكا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري الممتاز 2024/2025 ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لتحديد البطل بمباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 5:00 مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاصمة القطرية الدوحة، وتقام المباراة على أرض ملعب المقاولون العرب معقل ذئاب الجبل، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورت الرياضية.

تشكيل الأهلي أمام نظيره سيراميكا في مباراة اليوم الثلاثاء 13 مايو

من المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا في مباراة اليوم في الدوري المصري وفقًا لاختيارات عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي كما يلي: