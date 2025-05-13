مبابي يتصدر جدول هداف الدوري الإسباني 2025 .. يليه روبرت بفارق 2 هدف

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن هداف الدوري الإسباني وذلك بعد ثلاثية كليان مبابي في مباراة ريال مدريد وبرشلونة الاخيرة وذلك حيث يشتد صراع المنافسه عل بطولة الدوري الاسباني وقد أحرز مبابي ثلاثة أهداف لريال مدريد أمام برشلونة وبذلك تصدر كليان امبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول هداف الدوري الإسباني 2025.

هداف الدوري الإسباني

تصدر نجم ريال مدريد كليان مبابي ترتيب هداف الدوري الإسباني وذلك بعد الثلاثية التي أحرزها أمام برشلونة في مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد خلال الساعات الماضية وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من منافسات الدوري الاسباني وقد أحرز مبابي ثلاثة أهداف ريال مدريد في الدقيقة 5 و 14 و70 بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة برشلونة وريال مدريد قبل أمس الاحد الموافق 11 مايو 2025 تصدر مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدف متفوقًا على الكثير من اللاعبين في الاندية الاخرى.

في المركز الأول مبابي لاعب ريال مدريد برصيد 27 هدف.

في المركز الثاني روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة برصيد 25 هدف.

في المركز الثالث أنتي بوديمير لاعب اوساسونا برصيد 18 هدف.

في المركز الرابع رافينيا دياز لاعب برشلونة برصيد 18 هدف.

جدول ترتيب الدوري الاسباني 2025

بعد التعرف على هداف الدوري الإسباني يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم عن جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم وذلك بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بفوز برشلونة بنتيجة 4 أهداف مقابل ثلاثة أهداف لريال مدريد وإليكم ترتيب الدوري الاسباني.