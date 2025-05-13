الغاء الصف السادس الابتدائي.. أعرف الحقيقة الان

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء الصف السادس الابتدائي، فيما أثار هذا الخبر جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل، لتقوم بعض المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة الأمر، مؤكدة أن لا يوجد أي أساس من الصحة حول ما يتم تداوله بشأن الإلغاء، حتى أنه لم يتم مناقشة او طرح أي أفكار حول الإلغاء، بما يوحي بأن هذه الأنباء عارية من الصحة تمامًا.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

وأكدت المصادر، أن الوزارة أو أي جهة تعليمية لم تصدر أي قرارات حول هذا الشأن، مُشددة على استمرار نظام سنوات الدراسة وفقًا لما هي جارية وذلك بمرحلة التعليم الأساسي، محذرة جميع الطلاب وأولياء الأمور من عدم الانسياق إلى هذه الشائعات المغرضة والغير صحيحة، حتى أن الوزارة قامت بتحديد نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي إلى الثاني الثانوي العام.

ألية درجات الصفوف الابتدائية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم الخاص بصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي إلى الثاني الثانوي 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد مما يستهدف الاختبار الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها بالشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وعلى مستوى المدرسة، نظير أن الاختبار الثاني يتمثل في أجزاء المقرر تدريسها بالشهر الثاني، فيما أن توزيع درجات الطالب في كل مادة يتوقف على 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، فيما أن امتحان الشهر يكون بنسبة 10%، حتى 5% تتوقف على حالة سلوك الطالب.