وثائقي.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic على كل الأقمار الصناعية

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي استطاعت أن تحصد نسب مشاهدة كبيرة حول أنحاء العالم وذلك لتميز برامجها الممتعة والمسلية، تقدم ناشيونال جيوغرافيك محتوي فريد عن الحياة البرية، العلوم، التكنولوجيا بأسلوب ممتع وجودة عرض مذهلة كما تعرض أفلام وبرامج وثائقية عن الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ، لذا تظل قناة ناشيونال جيوغرافيك هي الخيار الأمثل لعشاق التطلع علي الاستكشافات والمعرفة في العالم اجمع، عبر السطور القادمة سنوضح لكم جميع التفاصيل ابقوا معانا.

تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد علي النايل سات

بيانات التردد: 11411.

من خلال الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 30000.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات 2025

تردد القناة: 11804.

تصويب الخطأ: 4/3.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة الجديد: أفقي.

استقبل ناشيونال جيوغرافيك عبر تردداتها الجديدة علي التلفاز بجودة HD

لمشاهدة جميع برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك بأعلي جودة وافضل واسرع تقنيه يرجي تحميلها علي شاشات التلفاز، وفقا لاتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في البداية: قم بالنقر علي القائمة الرئيسية.

الخطوة التالية: اضغط علي خانة الإعدادات.

ثم اضغط علي زر التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

ادخل البيانات التالية: التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

انقر علي خانة البحث.

في النهاية: قم بالنقر علي زر حفظ القناة.

ابرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك