تمارين تحمي الرقبة من التجاعيد والترهل ودون الحاجة إلى عمليات تجميل

تهتم السيدات بمظهرها وبمظهر بشرتها لذلك تهتم بالحفاظ على صحة الجلد وللحفاظ على رقبة مشدودة وخالية من التجاعيد والترهلات يمكنك إتباع مجموعة من التمارين البسيطة في المنزل والتي تستهدف عضلات الرقبة والذقن هذه التمارين تحفز إنتاج الكولاجين تحسن عمل الدورة الدموية كما تعزز مرونة الجلد ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم هذه التمارين.

تمارين فعالة لشد الرقبة والوقاية من التجاعيد

تمرين قبلة السماء

وتأتي الطريقة كما يلي يتم رفع الرأس نحو الأعلى وتوجية الشفتين كما لو كنت تقبل السماء.

المدة : اثبتي على هذه الوضعية لمدة 5 ثوان ثم استرخي.

التكرار : كرري التمرين 10 مرات.

الفائدة : يقوي عضلات الرقبة الأمامية ويقلل من ترهل الجلد.

تمرين السمكة

وتأتي الطريقةبسحب خديك إلى الداخل لتشكيل وجه السمكة وشفتيك مضمومتين.

المدة : اثبتي على هذه الوضعية لمدة 5 ثواني ثم استرخي.

التكرار : كرري التمرين 10 مرات.

الفائدة : يساعد في شد عضلات الخدين والذقن ويقلل من التجاعيد حول الفم.

تمرين دوران الرقبة

الطريقة : اجلسي أو قفي بوضعية مستقيمة وحركي رأسك ببطء في حركة دائرية كاملة.

التكرار : كرري التمرين 10 مرات يوميا.

الفائدة : يحسن مرونة الرقبة ويقلل من التوتر العضلي مما يساعد في تقليل التجاعيد.

تمرين رفع الرأس

الطريقة : استلقي على ظهرك مع ثني الركبتين ثم ارفعي رأسك ببطء نحو صدرك.

المدة : استمري على هذه الوضعية لمدة 5 ثوان ثم استرخي.

التكرار : كرري التمرين 5 مرات.

الفائدة : يقوي عضلات الرقبة الأمامية ويقلل من ظهور التجاعيد العمودية.

تمرين المضغ

الطريقة : ارفعي رأسك نحو الأعلى بحيث يكون وجهك مواجها للسقف ثم حركي فمك كما لو كنت تمضغين.

التكرار : كرري التمرين 20 مرة.

الفائدة : يقوي عضلات الفك والرقبة مما يقلل من ترهل الجلد.