لوليات صغار.. تردد قناة وناسة الجديد Wanasa على كل الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة Wanasa من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في المحتوى الطفولي المميز، حتى أن القناة مخصصة في بث العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، ناهيك عن نقلها إلى الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي يتم عرضها على مدار الساعة، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة نايل سات

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وتابع كل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها يكون “11310”.

فيما أن استقطاب القناة “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

معدل الترميز للقناة “27500”.

تردد قناة وناسة على عرب سات

أما عن البيانات الأخرى المعنية بالتعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال على العرب سات، فجاءت وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأخر للقناة “النايل سات”.

أما عن ترددها يكون “12015”.

بينما استقطابها فهو “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

ميزات قناة وناسة أطفال

أما عن الميزات التي تقدمها قناة وناسة عقب القيام بتنزيلها وتحميلها على جهازك الرسيفر، فهي كما يلي:-