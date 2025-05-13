عودة للارتفاع في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي نهاية التعاملات

شهدت حركة أسواق بغداد وأربيل استمرارًا في التغيرات الطفيفة التي طرأت على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث لاحظ المتعاملون ارتفاعًا محدودًا في أسعار الصرف مقارنة بالأيام السابقة، تأتي هذه التقلبات على خلفية عوامل اقتصادية متعددة تؤثر على الأسواق المحلية والتي تجعل من متابعة حركة العملات أمرًا مهمًا لفهم الوضع الاقتصادي.

تحركات أسعار صرف الدولار في بغداد

في العاصمة العراقية بغداد، سجلت أسواق العملة تغييرات طفيفة في الأسعار؛ حيث وصل سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية إلى 142,850 دينار لكل 100 دولار، بينما كانت القيمة المسجلة في اليوم السابق تبلغ 142,750 دينار لكل 100 دولار، في حين سجلت محال الصيرفة تفاوتًا طفيفًا في الأسعار، حيث بلغ سعر البيع 143,750 دينار، وسعر الشراء 141,750 دينار لكل 100 دولار، مما يشير إلى استقرار نسبي مع ميل نحو الارتفاع المحدود.

أسعار الصرف في أربيل ومقارنتها مع بغداد

بالانتقال إلى أربيل، شهدت الأسواق تحركات مماثلة، حيث بلغ سعر بيع الدولار 142,750 دينار، وسعر الشراء 142,500 دينار لكل 100 دولار، هذه التغيرات تضع الأسواق في أربيل بموقع قريب من الأسعار المسجلة في بغداد، مما يعكس توازنًا نسبيًا في نطاق أسعار العملة بين المدينتين، ولكن مع وجود فروقات ضئيلة تؤثر أحيانًا في طلب المستهلكين.

الموقع سعر البيع (دينار لكل 100 دولار) سعر الشراء (دينار لكل 100 دولار) بغداد 143,750 دينار 141,750 دينار أربيل 142,750 دينار 142,500 دينار

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار

تتأثر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية بعدة عوامل اقتصادية، أبرز هذه العوامل تشمل العرض والطلب المحلي، والأوضاع السياسية والمالية في البلاد، ومستوى التدفقات النقدية في السوق العامة التي تؤثر مباشرة على سعر صرف الدولار، كذلك قد تلعب الخيارات النقدية للحكومة العراقية والبنك المركزي دورًا مهمًا في توجيه هذه الأسعار، إضافة إلى ذلك، فإن الأحداث المحلية أو الإقليمية كالأزمات الاقتصادية أو القوانين والمبادرات التجارية الدولية تؤثر على استقرار أسعار العملة.

تحديث نهاية اليوم في العراق

ومع التحديثات التي تمت على أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، فإنها زادت بقيمة بلغت نحو 200 دينار، ناهيك عن أن ذلك جاء بعد سلسلة اضطرابات أثرت على العملة المحلية العراقية في الأونة الأخيرة، وعملت على رفع قيمة العملة الأجنبية ضمن تحديثها اللحظي داخل المصارف العاملة بالعراق.