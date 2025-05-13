“بكام للمستهلك الآن NOW” سعر انبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 في الأسواق

يهتم المواطنين بالتعرف على سعر انبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، حيث سجلت الأسعار حالة من الاستقرار خلال التعاملات اليومية وفقا لأخر زيادة تم الإعلان عنها بناء على التحديثات الرسمية من لجنة التسعير للمواد البترولية، يأتي ذلك في إطار التماشي مع تحريك أسعار الوقود ورفع الدعم تدريجي، علما بأن سعر الأنبوبة تختلف داخل المستودع حسب ما تصل للمستهلك ومكانها أيضا.

سعر انبوبة البوتاجاز اليوم

جاء أخر تحديث لسعر انبوبة البوتاجاز اليوم في الأسواق المحلية للمستهلك وبالمستودع لتكون على النحو التالي:

بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية لوزن 12.5 كجم في المستودع لتكون بقيمة 200 جنيه مصري، وتصل للمستهلك ما بين 230 إلى 250 جنيه مصري.

بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية لوزن 25 كجم في المستودع لتكون بقيمة 400 جنيه مصري، وتصل للمستهلك ما بين 430 إلى 450 جنيه مصري.

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

جاءت أسعار المواد البترولية التي تم تحديثها من قبل لجنة التسعير للمنتجات البترولية لتتمثل على النحو الآتي: