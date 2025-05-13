“استعلم بدوسة واحدة وبس” رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 عبر موقع وزارة القوى العاملة

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025، حيث تعتبر تلك المنحة من أبرز أشكال الدعم المقدمة من الحكومة المصرية للفئات الأكثر احتياجا والأسر التي ليس لها دخل ثابت شهريا وتستهدف دعم أصحاب المهن اليومية والأشخاص الغير مؤمن عليهم، فيما أعلنت وزارة القوى العاملة خلال الفترة الماضية عن زيادة المنحة لتكون بقيمة تبلغ نحو 1500 جنيه مصري وفقا لتوجيهات رئاسية.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يمكنكم الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 عبر اتباع عدد من الخطوات المقبلة، علما أنه من المتوقع صرف المنحة قبل حلول عيد الأضحى المبارك بالزيادة الجديدة:

قم بالدخول على رابط موقع وزارة القوى العاملة.

من ثم يتم اختيار القائمة الرئيسية.

بعد ذلك الضغط على خدمات العمالة غير المنتظمة.

ثم يتم إدخال الرقم القومي للشخص بكل دقة.

عليك الآن الضغط على زر أيقونة استعلام.

أخيرا ستظهر أمامك الحالة الخاصة بك وقيمة المنحة وميعادها.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يوجد بعض من الخطوات اللازمة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والتي جاءت على النحو التالي: