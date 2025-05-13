“سلي أطفالك بأحلى الأغاني” تردد كراميش ووناسة 2025 على الأقمار الصناعية بجودة عالية

تهتم الكثير من الآمهات خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على تردد كراميش ووناسة 2025 على الأقمار الصناعية، حيث تقدم تلك القناة محتوى مخصص ومناسب للأطفال من كافة الفئات العمرية، ويتضمن المحتوى العديد من الأناشيد والبرامج التي تهدف لتعزيز القيم الإيجابية لدى الصغار، وتتميز القناة بجودة عالية لكل من الصوت والصورة اتش دي، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة أخر تحديث لتردد القنوات على النايل سات والعرب سات فتابعونا.

تردد كراميش ووناسة 2025

يمكن ضبط تردد قناة وناسبة على القمر الصناعي نايل سات وذلك عبر إدخال الترددات التالية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11430.

معامل الترميز هو: 27500.

معدل تصويب الخطأ هو 5/6.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11390.

معامل الترميز هو: 27500.

معدل تصويب الخطأ هو 3/4.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

تردد قناة وناسة 2025 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11430.

معامل الترميز هو: 27500.

معدل تصويب الخطأ هو 5/6.

الاستقطاب للقناة: أفقي.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11270.

معامل الترميز هو: 27500.

معدل تصويب الخطأ هو 3/4.

الاستقطاب للقناة: أفقي.

كيفية ضبط القناة على جهاز الريسيفر

يمكنكم ضبط القناة على جهاز الريسيفر من خلال اتباع بعض الخطوات التي تمثلت كما يلي: