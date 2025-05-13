“هتفول عربيتك بكام دلوقتي” أسعار البنزين اليوم الثلاثاء في مصر 13 مايو 2025

استقرت أسعار البنزين اليوم في مصر الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 في الأسواق المحلية المصرية، حيث جاء ذلك الاستقرار والهدوء وفقا لاخر زيادة تم الإعلان عنها شهر أبريل الماضي للعام الحالي من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ويأتي ذلك ضمن التعديلات التي تقوم بها الحكومة من أجل تقليل دعم الوقود بشل تدريجي، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة أخر تحديث للأسعار المعلن عنها فتابعونا.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وفقا لأخر تحديث لأسعار المعلن عنها فقد بلغت أسعار البنزين اليوم في مصر بمختلف أنواعه لتكون على النحو الآتي:

بلغ سعر لتر بنزين 95 اليوم بمحطات الوقود ليكون بقيمة 19.25 جنيه مصري بعد أخر زيادة.

بلغ سعر لتر بنزين 92 اليوم بمحطات الوقود ليكون بقيمة 17.50 جنيه مصري بعد أخر زيادة.

بلغ سعر لتر بنزين 80 اليوم بمحطات الوقود ليكون بقيمو 15.75 جنيه مصري بعد أخر زيادة.

بلغ سعر لتر السولار اليوم بمحطات الوقود ليكون بقيمة 15.25 جنيه مصري بعد أخر زيادة.

بلغ سعر لتر الكيروسين اليوم ليكون بقيمة عند 15.50 جنيه مصري وفقا لأخر تحديث.

بلغ سعر طن المازوت اليوم ليكون بقيمة عند 10،500 جنيه مصري وفقا لأخر تحديث.

بلغ سعر غاز الصب للقطاعات الصناعية ليكون اليوم 16،000 جنيه مصري وفقا لأخر تحديث.

بلغ سعر غاز قمائن الطوب ليكون اليوم عند 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية.

سعر اسطوانة البوتاجاز اليوم في الأسواق

جاء سعر اسطوانة البوتاجاز اليوم في الأسواق المحلية المصرية لتتمثل كما يلي: