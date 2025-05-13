“حسابك الجديـــد في دقايق بس” فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بخطوات بسيطـــة من الموبايل وبدون ما تطلع من بيتـــك

زاد البحث الفترة الأخيرة للتعرف على كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 وكذلك الشروط اللازمة، حيث طرح بنك الخرطوم بعض من الخدمات الإلكترونية مؤخرا ومنها خدمة إنشاء الحساب ليتمكن كافة العملاء على مدار اليوم خلال اي وقت ومن اي مكان من الاستفادة بكافة الخدمات المالية المصرفية وتحويل الاموال ودفع الفواتير إلكترونيا وذلك دون الذهاب لأي فرع للبنك.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين عبر الدخول على موقع البنك الرسمي، أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ثم اتبع النقاط الآتية:

في البداية قم باختيار اللغة سواء عربي أو إنجليزي.

ثم اضغط على خانة متابعة، ثم اضغط على فتح حساب.

بعد ذلك قم بكتابة أي بيانات مطلوبة وتكون بشكل صحيح.

إدخال الأوراق المطلوبة والتأكد من صحتها في الحقول الفارغة.

من ثم يتم الموافقة على الشروط والضوابط بعد القراءة.

أخيرا الضغط على خانة فتح حساب، وانتظر لتحصل على رسالة بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

حدد بنك الخرطوم الشروط اللازمة لفتح حساب أونلاين 2025 التي تمثلت لتكون على النحو التالي: