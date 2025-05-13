ثبت الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات بجودة قوية

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من اهم القنوات الوثائقية التي تقدم محتوي مميزا في مجالات العلوم والتاريخ، التكنولوجيا والهندسة وأيضا الحياة البرية، حيث انه مع التحديثات المستمرة للترددات يحتاج المشاهدين إلي إعادة ضبط القناة علي أجهزة الاستقبال الخاصة بهم لضمان تنزيلها بأفضل جودة، يتاح للجميع تنزيلها علي التلفاز وسماع جميع برامجها المختلفة والمتنوعة، علما بأنه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة الخاصة بالقناة بالإضافة إلي خطوات تنزيلها علي شاشات التلفاز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

تم تعديل تردد القناة إلي: 11226.

من خلال معدل الترميز: 27500.

علي معامل الاستقطاب: أفقي.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

ناشيونال جيوغرافيك عبر تردداها علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11804.

من خلال معدل استقطاب: أفقي.

علي معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز الاستقبال

عليك اتباع هذه الخطوات التالية من اجل استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي تتمثل في: