رابط أون لاين الان فتح حساب داخل بنك الخرطوم من هاتفك فقط يا زول

بنك الخرطوم واحد من ابرز واعرق البنوك التي تم إنشائها بالسودان، يقدم الكثير من الخدمات البنكية للعملاء من أبرزها استدامة تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، يعد بنك الخرطوم المؤسسة المصرفية الوحيدة التي حافظت علي استمرارية تقديم الخدمات المصرفية، عبر السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل من اجل إنشاء حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم تابعونا.

ماهي شروط فتح حساب ببنك الخرطوم

يشترط علي العميل أن يكون سوداني الجنسية.

أن لا يقل عمرة عن 18 سنه.

أن يقوم بفتح حساب بنكي بقيمة لا تقل عن 10 ألف جنيها سوداني.

موافقه جميع الشروط والأحكام المقدمة من قبل الخدمة.

تعبئة استمارة البيانات.

إرفاق جميع الوثائق والمستندات.

الوثائق والمستندات اللازمة لفتح حساب ببنك الخرطوم

أولا: تقديم نسخة من جواز السفر، او صورة من البطاقة القومية.

ثانيا: تقديم صورة شخصية حديثة.

ثالثا: إنشاء بريد إلكتروني مفعل.

رابعا: صورة تحتوي علي ثلاث تواقيع في ورقه بيضاء.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم 2025