فتح حساب بنك الخرطوم الجديد على الموقع الرسمي في ثواني الان

يعتبر بنك الخرطوم واحد من اقدم البنوك الحكومية التي تم إنشائها بالسودان، حيث يقدم الكثير من الخدمات المصرفية المتطورة من أهمها يتاح لجميع المواطنين المغتربين خارج البلاد أن يقوموا بفتح حساب بنكي أونلاين من اجل إجراء جميع معاملاتهم البنكية داخل البلاد، من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة،علما بانه عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل التي تتعلق به في السطور الآتية.

خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت أون لاين

بإتباع الخطوات التالية يمكنكم فتح حساب بنكي أون لاين ببنك الخرطوم حيث تتمثل هذه الخطوات في:

أولا: يرجي زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم.

ثانيا: انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: يتطلب تحديد أللغة المفضلة.

رابعا: ادخل رمز التأكيد، قم بإدخال جميع البيانات التالية: إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم قم بإدخال رقم الهاتف.

خامسا: قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

سادسا: انقر علي أيقونة تقديم الطلب.

أخيرا: يتم مراجعه جميع البيانات الخاصة بك، سيتم تفعيل حسابك.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم