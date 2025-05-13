“عليــا تُعلــن أنهـا سيــدة القصــر“ مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 25 على قناة MBC4

مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 25 هو مسلسل درامي تركي يتناول قصة “عليا”، التي تعود إلى تركيا بعد وفاة زوجها في كندا، لتجد نفسها في مواجهة مصير غامض وسط صراعات عائلية وتوترات اجتماعية، المسلسل من بطولة أوزان أكبابا وسينام أونسال، ومن تأليف جوليزار إرماك، وإخراج أحمد كاتيكسيز.

مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 25

تم عرض الحلقة 25 من مسلسل “المدينة البعيدة” يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا (7:00 مساءً بتوقيت مصر) على قناة Kanal D التركية.

بالنسبة للمشاهدين في الوطن العربي، تُعرض الحلقات مدبلجة إلى العربية على قناة MBC4 من الأحد إلى الخميس، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية (7:00 مساءً بتوقيت مصر).

تردد قناة Kanal D

التردد: 11977

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تردد قناة MBC4 (نايل سات)

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز أحداث الحلقة 25

شهدت الحلقة 25 تطورات درامية مشوقة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل كبير:

عالية تتحدى وتعلن أنها “سيدة القصر”: طُردت “عالية” من قصر ألبورا على يد “صداقات”، لكنها تصر على أنها “سيدة هذا القصر” وزوجة جيهان ألبورا ووالدة دينيز، مما يفتح الباب أمام صراع نسائي قوي.

جيهان خلف القضبان والمواجهة تشتد: بعد دخول “جيهان” السجن، يواجه ابنه “شاهين” “كايا” بشكوك قوية بشأن تورطه في مقتل والده، مما يزيد من حدة التوتر.

صراع الأبوة بين كايا وديمير بسبب حمل زيرين: حمل “زيرين” يشعل نزاعًا جديدًا بين “كايا” و”ديمير”، خاصة بعد أن طلب “ديمير” منها إعلان أن الجنين ليس ابن “كايا” بل ابنه، مما يؤدي إلى مواجهة عاصفة بين الثلاثة.

أوزكان بين الحياة والموت… ونارة في مفترق الطرق: يعيش “أوزكان” لحظات حرجة بعد أن تبرع بكبده لـ”نارة”، التي تبدأ في زيارته بشكل دائم، مما يعكس تحولًا في علاقتهما.