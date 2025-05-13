أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-5-2025 وكرتونة البيض في السوق

شهدت أسعار الدواجن والبيض حالة من الثبات مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر مايو 2025، بالإضافة إلى أن الأسعار تتغير على مدار اليوم بناءً على عمليات العرض والطلب، ناهيك عن التوقف على أسعار الأعلاف والتغيرات المناخية التي تؤثر على معدلات الإنتاج بشكل كبير، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر كيلو الفراخ وكذلك البيض خلال السطور التالية.

أسعار كرتونة البيض اليوم

أما عن التحديث التي تم على أسعار البيض بمختلف أنواعه، فجاء كما يلي:-

تراوحت سعر كرتونة البيض “الأبيض” من 121 إلى 140 جنيه للكرتونة الواحدة.

فيما تراوح سعر كرتونة البيض “الأحمر” من 126 لـ 140 جنيه للكرتونة.

بالإضافة إلى أن كرتونة البيض البلدي سجل نحو 130 جنيه.

والبيضة الواحدة بلغت نحو 5 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيما أن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الفراخ ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يأتي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 97 جنيه في الأسواق.

فيما أن سعر كيلو الفراخ البلدي بلغ نحو 120 جنيه للكيلو الواحد.

أما عن سعر الفراخ الروزي فبلغت نحو 100 جنيه.

وعن سعر كيلو الأمهات من النوع هبرد بلغ نحو 67 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء، فجاءت كما يلي:-