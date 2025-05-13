صرف مرتبات الموظفين شهر مايو 2025 في هذا الموعد وقيمة رواتبهم

تصدرت مواقع البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بالبحث حول معرفة الموعد المحدد بصرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث صرحت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر مايو حيث يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 22 مايو بدلا من التاريخ المعتاد بصرف المرتبات ألا وهو 24 من كل شهر ميلادي، تعد هذه المرتبات هي المصدر الأساسي الذي ينتظره العديد من الموظفين بجميع الهيئات الحكومية وذلك من اجل قضاء جميع احتياجاتهم الخاصة لهم ولأفراد الأسرة، تعمل الحكومة بأقصى جهودها وذلك من اجل وضع كافة التسهيلات للمواطن من حيث تبكير موعد الصرف حتي أماكن صرف المرتبات، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل تابعونا.

منافذ صرف مرتبات شهر مايو 2025

أتاحت وزارة المالية علي عدة أماكن من خلالهما يتمكن المواطن صرف مرتبه دون الحاجة للتزاحم تسهيلا عليهم من اجل قضاء أمورهم، تتمثل هذه المنافذ في:

يتاح للجميع صرف المرتبات من جميع ماكينات الصراف الآلي.

أيضا من فروع البنوك علي مستوي الجمهورية.

يتاح صرف المرتبات من خلال مكاتب البريد.

هل سيتم صرف زيادات علي مرتبات شهر مايو 2025

يتساءل العديد من الأشخاص حول معرفة زيادة علي مرتبات شهر مايو، اكد الدكتور احمد كجوك نائب وزير المالية بأنه سيتم صرف زيادات علي مرتبات جميع العاملين بالقطاعين الحكومي، الخاص اعتبارا من شهر يوليو القادة وذلك بعد اتخاذ كافة الاجتراءات اللازمة ضمن حزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة.

جدول مرتبات مايو 2025

يتم صرف مرتبات شهر مايو حسب الدرجة الوظيفية والتي جاءت علي النحو التالي: