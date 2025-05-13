بورصة الدواجن أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم 13 مايو 2025

يبحث العديد من المواطنين باستمرار علي معرفة أسعار الدواجن البيضاء وذلك بعد الانخفاض الملحوظ التي قد سجلته خلال الأيام القليلة الماضية، الدواجن من اكثر السلع التي يقبل عليها العديد من الفئات كونها ذات سعر اقل عن أسعار اللحوم الحمراء بالإضافة إلي أنها تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، عقب هذا الموضوع وفي السطور القادمة سنسرد لكم أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 كنا معانا.

أسعار الدواجن اليوم 13 مايو 2025

وفقا لأخر تحديثات ببورصة الدواجن، حيث جاءت الأسعار علي النحو التالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة نحو 96 جنيها.

بينما يتم توصيلها للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 105 إلي 108 جنيها.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة بقيمة 120 جنيها، للمستهلك نحو 130 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة بقيمة 88 جنيها للكيلو، في المستهلك بقيمة 99 جنيها.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة بقيمة 101 جنيها للكيلو، كما وصل السعر للمستهلك بقيمة 112 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم 13 مايو 2025

بلغ سعر الكتكوت الأبيض بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 39 جنيها.

وصل سعر الكتكوت الهجين بقيمة ما بين 9 إلى 10 جنيها.

سعر الكتكوت الساسو بقيمة ما بين 13 إلى 14 جنيها.

سجل سعر الكتكوت البلدي بقيمة 6 إلي 7 جنيها.

وصل سعر الكتكوت روزي بيور بقيمة تتراوح ما بين 13 إلي 15 جنيها.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025