لولو رجعت يا صغار.. تردد وناسة على القمر الصناعي 2025 بجودة هائلة

تعد قناة وناسة أطفال من أروع وأشهر القنوات الفضائية التي تحظى بشعبية هائلة بين مختلف المتابعين في دول العالم العربي، حتى أنها تمكنت من جذب ملايين المتابعين في وقت قصير عبر انطلاقها رائعة، تتميز في تقديمها ما بين محتوى ترفيهي وتعليمي، ونقل الرسوم الكرتونية والأغاني والأناشيد الدينية المميز، كذلك تمتاز بالجودة العالية والإشارة القوية، ويمكنك معرفة أخر تحديث تم على تردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

جاءت أبرز البيانات الخاصة بتنزيل تردد قناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 11470.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “⅚”.

التشفير الخاص بالقناة مجانًا.

الإشارة قوية.

تردد قناة وناسة على عرب سات

أما عن المعلومات الأخرى التي من خلالها تمكنك من تنزيل تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11270.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيحي الخطأ يكون ” ¾”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، فجاءت كما يأتي:-