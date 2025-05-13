“وقوع تورغوت في الفخ وخطة ذكية”.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على القنوات الناقلة وأحداث مثيرة

مسلسل قيامة عثمان من أبرز المسلسلات التي حازت على شعبية كبيرة في الأونة الأخيرة بتقديمه إلى عدة حلقات متتالية ما بين الإثارة والتشويق، حتى أن الحلقة القادمة ستتمتع ببعض الأحداث المشوقة هي الأخرى، بالإضافة إلى التطور في الشخصيات ودخول قوي لتورغوت ألب بعد إنفصاله لعدة مواسم عن قيامة عثمان، وعليه سنتعرف معًا على موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان

في الإعلان الترويجي للحلقة 192 وقوع تورغوت ألب في فخ الأعداء، لكن بخطة ذكية من السيد عثمان تمكن من إنقاذه، حتى أنه عمل على تحالف مع الصليبين من أجل الوقوع بهم في الفخ، ناهيك عن التخطيط التكتيكي من أجل فتح بورصة، بالإضافة إلى الكشف عن الخائن في محاربي السيد عثمان، وغيرها من الأحداث الأخرى التي أثارت إعجاب ملايين المتابعين في الساعات الماضية، مما يرغبون في الاستمتاع بهذه الحلقة.

موعد عرض المؤسس عثمان

يتم بث مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ATV التركية، نظير أن الإعادة تكون مترجمة للغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة الفجر الجزائرية، وتقوم بعض منصات التواصل الاجتماعي بإذاعة حلقات المؤسس عثمان أول بأول وبمختلف الأحداث المشوقة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمؤسس عثمان

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية الناقلة للمؤسس عثمان، وفقًا لما يلي:-