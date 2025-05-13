لولو عايزه ماما..تثبيت تردد قناة وناسة بيبي Wanasah TV على الأقمار الصناعية بأعلى جودة 

تردد قناة وناسة للأطفال 2025 وأبرز أغانيها التعليمية والترفيهية تعتبر من أهم ما يبحث عنه الآباء والأمهات في كل مكان داخل الوطن العربي، حيث تعد قناة وناسة للأطفال من القنوات البارزة في تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، حيث تقدم برامج وأغاني تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

تردد قناة وناسة بيبي 2025

لضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال، يمكن استخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

يمكن ضبط القناة بسهولة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال، واختيار “إضافة تردد” ثم إدخال البيانات المذكورة في الأعلى والبحث عن القناة.

أبرز أغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من الأغاني التي تهدف إلى تعليم الأطفال بطريقة ممتعة، ومن أبرز هذه الأغاني:

لولو المؤدبة: أغنية تعليمية تشجع الأطفال على التحلي بالأدب والسلوك الحسن.

يا غنماتي: أغنية مرحة تُعلم الأطفال عن الحيوانات بطريقة ممتعة.

بعدولو – وقت الأكل مع ماما: أغنية تشجع الأطفال على تناول الطعام مع العائلة وتعزز العادات الصحية.

تعتبر قناة وناسة للأطفال خيارًا مثاليًا للأهالي الذين يبحثون عن محتوى آمن وتعليمي لأطفالهم، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد.