“Attack on Titan“ تثبيت تحديث ببجي موبايل 3.8 الجديد بإضـافات سحرية PUBG Mobile 3.8.. نـزلـه حالا واستمتـع بمــود الأنمــي

أطلقت لعبة PUBG Mobile تحديثها الجديد 3.8 في 8 مايو 2025، مقدمًا تجربة لعب فريدة تجمع بين أسلوب steampunk الكلاسيكي وتعاون مثير مع سلسلة الأنمي الشهيرة “Attack on Titan”، يمتد هذا التحديث حتى 6 يوليو 2025، حاملاً معه مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات التي تعزز من تجربة اللاعبين.

تحديث ببجي موبايل 3.8

طور Steampunk Frontier

يُعد هذا الطور الجديد محور التحديث، حيث ينقل اللاعبين إلى عالم مستوحى من العصر الفيكتوري مع لمسات steampunk المميزة، يتضمن الطور:

محطة Aetherholm: موقع متعدد الطوابق يضم مصاعد وأبراج ساعة وغرف سرية.

محور الشحن Cargo Hub: يربط بين مسارات القطارات المختلفة.

القطارات: قطار Epoch Cargo Train الكبير الذي يتوقف في المحطات ويحمل صناديق الإمدادات، وقطار Express Train الأصغر الذي يتحرك باستمرار ويتوقف لفترات قصيرة في Cargo Hub.

ألغاز ومكافآت: حل الألغاز في المحطات يمنح اللاعبين موارد قيمة.

تعاون مع Attack on Titan

يقدم التحديث تعاونًا مع سلسلة “Attack on Titan”، حيث يمكن للاعبين:

التحول إلى العمالقة: باستخدام “Titan Serum”، يمكن للاعبين التحول إلى عمالقة بقدرات قتالية قوية.

معدات ODM: تتيح للاعبين التنقل بسرعة عبر المباني والهجوم أثناء الطيران.

تحسينات في طور Classic

أضاف التحديث تحسينات على الطور الكلاسيكي، منها:

إطلاق النار من مقعد السائق: يمكن الآن إطلاق النار أثناء القيادة.

إصلاح المركبات: باستخدام الإطار الاحتياطي، يمكن إصلاح المركبات أثناء اللعب.

علاج الزملاء: يمكن للاعبين علاج زملائهم في الفريق.

قنبلة لاصقة: تتيح تنفيذ استراتيجيات هجومية جديدة.

مكافآت التحديث

يحصل اللاعبون الذين يحدثون اللعبة قبل 14 مايو 2025 على:

3,000 نقطة BP

100 عملة AG

زي “Cogwheel Express” لمدة 3 أيام.

كيفية تحميل التحديث

يمكن تحميل التحديث عبر آب ستور لهواتف الآيفون أو جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، ويُنصح بتحديث اللعبة في أقرب وقت للاستمتاع بالميزات الجديدة والمكافآت المحدودة.

لمحة عن التحديث

يُعد تحديث 3.8 من PUBG Mobile من أكثر التحديثات إثارة، حيث يجمع بين عناصر steampunk وتعاون مع “Attack on Titan”، مقدمًا تجربة لعب غنية وممتعة، سواء كنت من محبي القتال القريب أو الاستكشاف، فإن هذا التحديث يقدم شيئًا للجميع.