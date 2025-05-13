“ميــلا تضحــي بحيـاتهــا لإنقــاذ صــلاح الـديـن“ تابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 56 بأحداث نارية في هذا الموعد على قناة TRT 1

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 56 تعد من الحلقات الهامة التي ينتظرها محبي ومتابعي المسلسل الاسلامي التاريخي حول العالم ليس فقط في تركيا، حيث تعرض الحلقة 56 من مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” يوم الاثنين 12 مايو 2025، على قناة TRT 1 التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 56

تضحية ميلا: تتلقى ميلا سهمًا موجهًا لصلاح الدين، مما يُظهر ولاءها العميق له.

ميلاد الطفل علي: تُرزق شمسة بصبي يُدعى علي، مما يُضفي جوًا من الفرح وسط التحديات.

انقسام داخلي: يُعلن عز الدين مسعود رفضه لسلطة صلاح الدين، مما يُبرز التحديات الداخلية التي يواجهها.

تحركات صليبية: يُخطط الأمير غي لاستغلال ضعف الملك بلدوين لتحقيق مكاسب سياسية.

تردد قناة TRT 1 التركية

يمكن للمتابعين مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر قناة TRT التركية وذلك من خلال ضبطها على التردد التالي والقمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11042

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض المسلسل على شاشتها ويمكن تنزيل القناة من خلال ادخال هذه البيانات:

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة اليرموك

تعرض قناة اليرموك الأردنية مسلسل صلاح الدين على شاشتها ويمكن تنزيل القناة بسهولة بكتابة تلك البيانات:

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

صلاح الدين الأيوبي هو مسلسل تاريخي تركي يُجسد حياة القائد المسلم الشهير، مع التركيز على معاركه ضد الصليبيين، وخاصة معركة حطين وتحرير القدس، المسلسل من تأليف سردار أوزنالان، وإخراج سيدات إنجي، وبطولة أوغور غونيش في دور صلاح الدين.