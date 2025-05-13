إلغاء الصف السادس الابتدائي العام المقبل 2025-2026 في مصر.. وزارة التربية والتعليم توضـح الحقيقـة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي في مصر تعتبر من أكثر ما يتم البحث عنه، في ظل تداول شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء الصف السادس الابتدائي في مصر اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة هذه الأنباء.

إلغاء الصف السادس الابتدائي

صرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه لا توجد أي قرارات أو مناقشات داخل الوزارة بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، وشدد المصدر على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن النظام التعليمي المعتمد حاليًا مستقر، ولا توجد أي نية لإجراء تعديلات على عدد سنوات المرحلة الابتدائية.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وأكدت أن أي قرارات تخص النظام التعليمي سيتم إعلانها بشكل رسمي من قبل الوزارة فور اتخاذها.

النظام التعليمي الحالي

يستمر النظام التعليمي في مصر كما هو، حيث تشمل المرحلة الابتدائية ست سنوات دراسية، تليها المرحلة الإعدادية بثلاث سنوات، ويخضع الطلاب لتقييمات دورية تشمل اختبارات شهرية واختبارات نهاية الفصل الدراسي، مع توزيع درجات يشمل 80% لاختبار نهاية الفصل، و10% لاختبارات الشهر، و5% على المواظبة، و5% للسلوك.

لا صحة لما يتم تداوله بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي في مصر، وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار النظام التعليمي الحالي دون تغيير، داعية الجميع إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الصحيحة.