بنك الخرطوم يوضح خدمة فتح حساب عبر تطبيق بنكك 2025 بدون زيادة الفرع بالرقم الوطني أو الجواز

بنك الخرطوم في دولة السودان أصبح يوفر خدمات عديدة إلكترونية حيث أتاح تطبيق بنكك من أجل فتح حساب بنكي بدون زيادة الفرع سواء كان المتقدم لفتح الحساب البنكي سوداني الجنسية أو مغترب في الدولة لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك 2025 ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الالتزامات للحصول على موافقة عند فتح الحساب البنكي.

بنك الخرطوم يوضح فتح حساب عبر تطبيق بنكك 2025

لقد أتاح بنك الخرطوم خدمات إلكترونية عديدة منها متابعة الحساب البنكي عن طريق تطبيق بنكك كذلك يمكن فتح العديد من الحسابات البنكية سواء حساب جاري أو حساب توفير أو حساب استثماري لذلك يرغب العديد من المواطنين والمغتربين التعرف على طريقة فتح الحساب عن طريق تطبيق بنكك لعام 2025 كما يلي بالتفصيل:

في البداية لفتح حساب لدى بنك الخرطوم في السودان.

لا بد من تنزيل تطبيق بنكك حيث قم بتنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي Google Play أو آب ستور App Store.

قم بعد ذلك بالتسجيل في التطبيق.

ثم بعد ذلك اختر رقم الموبايل كطريقة للتسجيل.

عليك أدخال رقم هاتفك بشكل صحيح.

ثم كتابة رمز PIN المؤقت عبر الرسالة النصية.

بعد تفعيل الحساب سجل الدخول باستخدام رمز PIN المؤقت.

قم بتعيين كود سري للتطبيق دائم.

ثم إدخال البيانات الشخصية مع رفع جميع المستندات والأوراق اللازمة.

تأكيد الحساب بعد مراجعة البيانات وسوف يتم تفعيل حسابك.

بعد ذلك سوف تصلك معلومات الحساب عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

مميزات فتح حساب عبر تطبيق بنكك

يوفر تطبيق بنكك لدى بنك الخرطوم إمكانية تحويل الأموال حتى 2,000,000 جنيه سوداني.

يتميز بسحب نقدي بدون بطاقة عبر رمز OTP.

كذلك دفع الفواتير الكهرباء أو الاتصالات أو رسوم حكومية أو تعليمية.

إجراء مدفوعات عبر تطبيق بنكك باستخدام رمز QR.

كذلك يمكن إدارة الحساب وتحديث البيانات الشخصية من التطبيق

شروط فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم